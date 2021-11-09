NASA: Высадка человека на Луну по программе «Артемида» произойдет не раньше 2025 года

В июле 1969 года американцы высадились на Луне в рамках программы «Аполлон», теперь в США разрабатывают программу «Артемида» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские астронавты «вернутся» на Луну, скорее всего, не раньше 2025 года, поскольку реализация программы «Артемида» (Artemis) задерживается и претерпевает изменения. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«Эти изменения приведут к тому, что миссия «Артемида – 2», которая станет первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года», - сказал он на брифинге во вторник, 9 ноября.

Глава NASA добавил, что это, вероятно, отсрочит первую высадку человека на Луне «как минимум до 2025 года».

Ранее в начале минувшего лета Билл Нельсон заявил, что Соединенные Штаты должны быть на Луне раньше России и Китая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, откладывали запуск пилотируемой миссии на спутник Земли из-за из-за проблем со скафандрами и пандемии коронавируса.

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