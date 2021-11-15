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Наука15 ноября 2021 12:32

МКС третий раз за день разминулась с космическим мусором

За день 15 ноября МКС три раза прошла рядом с полем обломков космического мусора, не получив повреждений
Мария ПАВЛОВА
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МКС за день три раза разминулась с обломками космического мусора.

МКС за день три раза разминулась с обломками космического мусора.

Фото: REUTERS

Международная космическая станция 15 ноября три раза прошла рядом с полем обломков космического мусора. Согласно инструкциям, в такой ситуации экипаж должен покинуть служебный модуль «Звезда» и укрыться в корабле.

Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в «Союз МС-19», американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon. В третий раз космонавты не укрывались в кораблях, а работали в обычном режиме.

Космонавты не ощутили признаков столкновения с мусором, МКС не получила никаких повреждений.

«Обломки пролетели мимо, давление во всех отсеках в норме», - цитирует ТАСС переговоры NASA с астронавтами.

Ранее на kp.ru сообщалось об инциденте с МКС, который произошел в октябре. Станция на 30 минут потеряла ориентацию, угрозы экипажу не было.