МКС третий раз за день разминулась с космическим мусором

МКС за день три раза разминулась с обломками космического мусора. Фото: REUTERS

Международная космическая станция 15 ноября три раза прошла рядом с полем обломков космического мусора. Согласно инструкциям, в такой ситуации экипаж должен покинуть служебный модуль «Звезда» и укрыться в корабле.

Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в «Союз МС-19», американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon. В третий раз космонавты не укрывались в кораблях, а работали в обычном режиме.

Космонавты не ощутили признаков столкновения с мусором, МКС не получила никаких повреждений.

«Обломки пролетели мимо, давление во всех отсеках в норме», - цитирует ТАСС переговоры NASA с астронавтами.

Ранее на kp.ru сообщалось об инциденте с МКС, который произошел в октябре. Станция на 30 минут потеряла ориентацию, угрозы экипажу не было.