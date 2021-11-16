Глава «Нафтогаза» призывает США ввести санкции против «дочки» Nord Stream 2 Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны ввести санкции в отношении дочерней компании оператора трубопровода «Северный поток – 2», о создании которой ранее сообщала Nord Stream 2 AG, заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его мнению, это позволит помешать сертификации газопровода в Европе.

Призываем тех, кто действительно заботится о безопасности и верховенстве закона, не игнорировать эти уловки «Газпрома». В частности, призываем правительство США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2», о создании которого заявляет «Газпром». Эти новые санкции должны действовать до тех пор, пока Россия не перестанет использовать газ в качестве оружия и не начнет действовать по европейским правилам», – написал Витренко в Facebook.

Как заявил глава «Нафтогаза», намерение создать «дочку» Nord Stream 2 AG – «издевательство над европейскими правилами и не соответствует духу европейского законодательства о сертификации трубопроводов».

Как писал сайт kp.ru, компания Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать газопровод «Северный поток – 2».

Напомним, ранее Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2».