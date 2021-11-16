Германия приостановила сертификацию газопровода "Северного потока - 2"

Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Уточняется, что Nord Stream 2 AG решил создать "дочку" в ФРГ для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после завершения создания дочерней компании.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», - сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Напомним, накануне регулятор ФРГ подтвердил, что «Нафтогаз» допустили к сертификации «Северного потока - 2», а сегодня, 16 ноября, высший административный суд в немецком городе Грайфсвальд рассмотрит жалобу некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию газопровода. Ранее руководитель организации Саша Мюллер-Креннер заявил о необходимости остановить сертификацию трубопровода, указав на «игнорирование» немецкими властями позиции Польши.