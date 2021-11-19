Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных у коррупционеров средств Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому средства, конфискованные в рамках уголовных дел о коррупции, зачисляются в Пенсионный фонд страны.

«…конфискованных денежных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также денежных средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 президент утвердил Национальный план противодействия коррупции на с 2021 до 2024 года.

Ранее российский лидер призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Глава государства также указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.