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Политика19 ноября 2021 10:36

Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных у коррупционеров средств

В ПФР будут зачисляться в том числе деньги, полученные от продажи конфискованного имущества
Источник:kp.ru
Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных у коррупционеров средств

Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных у коррупционеров средств

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому средства, конфискованные в рамках уголовных дел о коррупции, зачисляются в Пенсионный фонд страны.

«…конфискованных денежных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также денежных средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 президент утвердил Национальный план противодействия коррупции на с 2021 до 2024 года.

Ранее российский лидер призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Глава государства также указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.