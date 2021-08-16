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Политика16 августа 2021 21:11

Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года

Российским ведомствам было поручено реализовать предусмотренные планом мероприятия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года

Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на с 2021 до 2024 года. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

- В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы, — гласит текст документа.

Российским ведомствам было поручено реализовать предусмотренные планом мероприятия и внести изменения в свои планы противодействия коррупции.

Ранее Владимир Путин призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Об этом он заявил в обращении к работникам и ветеранам надзорного органа по случаю их профессионального праздника. Глава государства также указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.