Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на с 2021 до 2024 года. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

- В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы, — гласит текст документа.

Российским ведомствам было поручено реализовать предусмотренные планом мероприятия и внести изменения в свои планы противодействия коррупции.

Ранее Владимир Путин призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Об этом он заявил в обращении к работникам и ветеранам надзорного органа по случаю их профессионального праздника. Глава государства также указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.