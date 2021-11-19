Посольство РФ прокомментировало резолюцию Конгресса США о непризнании выборов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентов России в случае его победы на выборах 2024 года выглядят как «оголтелая русофобия с целью самопиара», заявили в посольстве РФ в США.

«Попытки отдельных парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал… Вместо попыток вмешательства во внутренние дела пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», – заявляется в Twitter российского диппредставительства.

В посольстве отметили, что подобные инициативы лишь выставляют американских парламентариев «в нелепом виде».

Напомним. ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей США проект резолюции, в котором призвали не считать Путина российским лидером, если тот будет занимать пост президента России после 7 мая 2024 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что резолюция является примером вмешательства Вашингтона в дела других стран.