Производство красной икры в России превысило ее годовое потребление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Производство красной икры в России превысило ее годовое потребление, сообщает Федеральное агентство по рыболовству.

Как сказано на сайте ведомства, производство лососевой икры в 2021 году составило 20,7 тысячи тонн, и это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году, когда было произведено 9,9 тысячи тонн икры. Эксперты оценивают объем внутреннего рынка в 16-17,5 тысяч тонн.

Таким образом, отметили в Росрыболовстве, уже за три квартала производство лососевой икры на 25% превысило уровень ее потребления.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, чтодДефицита красной рыбы и икры перед Новым годом в России точно не возникнет. По словам главы Росрыболовства, в стране объемы вылова горбуши и других лососевых рыб достаточный для того, чтобы избежать дефицита икры. Эти объемы предполагают значительное снижение цен, однако какими они будут, пока прогнозировать тяжело, отметил Шестаков. Он добавил, что регулирование цен на красную икру пока не рассматривается, поскольку это не социально значимый продукт.