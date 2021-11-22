Глава Газовой ассоциации Сербии заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

В Сербии отмечают, что довольны текущей ценой на российский газ Фото: REUTERS

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич прокомментировал грядущую встречу президентов Александра Вучича и Владимира Путина по вопросу о поставках газа. Как отметил эксперт, альтернативы российскому топливу у Сербии нет.

Вулетич напомнил, что до сих пор цена газа для Сербии высчитывалась по нефтяной формуле и полностью устраивала руководство страны. Сейчас же в договор может быть включен элемент биржевой, рыночной цены. Это может привести к сильному удорожанию топлива.

"Называвшаяся по этим способам расчета цена в 530 долларов за 1000 кубических метров очень высокая для нас. Думаю, что она не будет такой, слишком высока. Но все, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило", - цитирует Вулетича РИА Новости.

По его словам, альтернативы российскому газу у Сербии пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Сербии Александар Вучич сообщил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным увеличение поставок газа. Сербский лидер прибудет в Москву 24 ноября и на следующий день проведет переговоры.