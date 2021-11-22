ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему как эталонный метод выявления коронавируса

Российские тесты оказались одними из наиболее чувствительных и специфичных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую тест-систему как эталонный метод для выявления коронавирусной инфекции. Речь идет про систему AmpliTest ("АмплиТест"), разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, испытания показали, что тесты, произведенные агентством, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

"По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - рассказала Скворцова.

Как ранее писал сайт kp.ru, включение вакцинации от коронавирусной инфекции в Национальный план прививок пока не обсуждается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.