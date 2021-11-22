Украинский политик предложил разделить страну на сферы влияния России и Запада

Политик считает, что большей части населения в таком случае пришлось бы переселяться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Украину стоит разделить на две части по сферам влияния России и Запада. По мнению политика, это решило бы массу старых проблем, хоть и создало несколько новых.

"Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов", - приводит слова политика РИА Новости.

Царев также отметил, что разделение страны вызвало бы некоторые проблемы - например, большая часть граждан была бы вынуждена переселяться, чтобы занять "правильную" с точки зрения влияния на территорию сторону.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина наращивает число провокаций в районе Донбасса. Из-за этого общий фон в регионе является напряженным, считает официальный представитель Кремля.