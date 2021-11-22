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Политика22 ноября 2021 12:37

Песков заявил о росте количества провокаций Киева в Донбассе

Он отметил, что это нарушает Минские договоренности
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина наращивает число провокаций в районе Донбасса. Из-за этого общий фон в регионе является напряженным, считает официальный представитель Кремля.

"Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине", - сообщил Песков журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник, 22 ноября.

Официальный представитель Кремля отметил, что происходящее идет в разрез с Минскими соглашениями. Россия, по словам Песков, занимается передвижением войск внутри страны, что ни для кого не представляет угрозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия и Франция потакают желаниям Украины не исполнять Минские соглашения. По словам дипломата, такая политика очень тревожит Россию.