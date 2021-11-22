Гинцбург: привитые сочетанием назального и обычного "Спутников V"не будут переносить коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавируса «Спутник V» в виде спрея для носа при использовании в дополнение к обычной прививке гипотетически может создать стерильный иммунитет к COVID-19, когда вакцинированный не сможет стать переносчиком заболевания. Такое заявление сделал глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Человек, который будет вакцинирован дополнительно интраназальным вариантом "Спутника V", с большой степенью вероятности будет обладателем стерильного иммунитета, что подразумевает отсутствие возможности передачи с помощью такого человека возбудителя окружающим»,- сказал ученый в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург заявил, что проверка данной гипотезы пройдет в ходе клинических испытаний, которые начнутся в ближайшее время. Как он отметил, по замыслу разработчиков, интраназальная форма вакцины «Спутник V» создаст ещё один защитный барьер организма от коронавируса.

Напомним, днем ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции.