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Здоровье21 ноября 2021 16:40

Путин заявил о готовности принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса

Российский лидер решил поучаствовать в испытании препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» - спросил сказал глава государства на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье, 21 ноября.

«Безусловно», - ответил замглавы Центра им. Гамалеи, отметив, что для этого необходимо подписать согласие.

«Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать», - сказал российский лидер.

Напомним, ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса нет побочных эффектов, однако уточнил, что вопрос об использовании данного препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований.