В правительстве Германии отвергли идею о гуманитарном коридоре для мигрантов с польско-белорусской границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов с белорусско-польской границы неприемлемо для Берлина и Европейского союза. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов... Это неприемлемое решение для Германии или ЕС», - заяил представитель немецкого кабмина.

Зайберт также отказался комментировать переговоры белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В правительстве ФРГ заявили, что не могут сообщить какие-либо дополнительные детали диалога по причине конфиденциальности.

Напомним, сегодня, 17 ноября, состоялся второй телефонный разговор Меркель с Лукашенко, в котором стороны обсудили ситуацию сложившуюся на границе и договорились, что уполномоченные должностные лица Минка и Евросоюза вступят в переговоры по решению миграционного кризиса.