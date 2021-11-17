Лукашенко и Меркель провели еще один телефонный разговор

Александ Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александ Лукашенко снова созвонился с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает госагентство БелТА.

Стороны обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. Они договорились, что уполномоченные должностные лица Белоруссии и Евросоюза вступят в переговоры по решению этого вопроса.

Напомним, предыдущие телефонные переговоры Меркель и Лукашенко провели вечером в понедельник, 15 ноября. Как сообщалось, белорусский лидер озвучил предложение по развязке миграционного кризиса. Уточнялось, что глава немецкого правительства взяла паузу, чтобы обсудить этот вопрос с другими членами Европейского союза.

Ранее немецкий канцлер обсудила ситуацию на белорусской границе с президентом России Владимиром Путиным, заявив об «использовании» Белоруссией мигрантов, а также попросив российского лидера повлиять на это. Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.