Глава МИД ФРГ заявил о желании улучшить отношения Германии и России

В МИД ФРГ отмечают, что для улучшения отношений нужен прогресс в решении конфликта в Донбассе Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия хочет улучшения отношений с Россией, но для этого нужно, чтобы в решении конфликта в Донбассе произошел прогресс. Об этом дипломат рассказал во вторник, 23 ноября, в ходе выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине.

Маас считает, что Евросоюзу нужно принять "единую восточную политику", которой страны содружества будут придерживаться в отношениях с Россией, Украиной, Белоруссией и Молдавией.

"Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше. Для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины, причем на базе Минских соглашений", - заявил Маас.

По его словам, Россия якобы подводит войска к украинской границе, что "очень тревожит" Германию. Как отметил Маас, сейчас именно Россия может переломить ситуацию и устранить существующие противоречия.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия и Франция потакают желаниям Украины не исполнять Минские соглашения. По словам дипломата, такая политика очень тревожит Россию.