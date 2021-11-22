Лавров обеспокоен нежеланием Германии и Франции поддерживать выполнение Минских соглашений

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия и Франция потакают желаниям Украины не исполнять Минские соглашения. По словам дипломата, такая политика очень тревожит Россию.

Лавров отметил, что Украина публично вышла из Минских соглашений и вместо того, чтобы указать ей на неправильность этого поступка, международное сообщество ее поддержало. Как считает дипломат, предложенная России альтернатива сбора в нормандском формате - это путь в никуда.

"И меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения. На словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, отметил российский лидер, но на деле потакают курсу киевского руководства.