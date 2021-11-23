Песков назвал новые возможные санкции США против "Северного потока - 2" незаконными

США могут ввести санкции против газопровода Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение санкций США против газопровода "Северный поток - 2". На соответствующий вопрос официальный представитель Кремля ответил во время общения с журналистами во вторник, 23 ноября.

Песков заявил, что в Кремле считают новые возможные санкции США в отношении "Северного потока - 2" незаконными и неправильными.

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, 16 ноября немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA, BNA) объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания.