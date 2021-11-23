Bloomberg: В США ожидают, что «Северный поток — 2» запустят через пару месяцев

Газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к запуску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам администрации президента США Джо Байдена, российский газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию через «пару месяцев», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предоставленный конгрессу в понедельник ежеквартальный доклад по проекту Nord Stream 2.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «неблагодарным делом» гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне приостановки его сертификации. Он добавил, что трубопровод готов к запуску, и теперь все зависит от формальностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 ноября немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA, BNA) объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания.

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