Минфин пообещал, что "Роснано" выполнит свои обязательства с госгарантиями

"Роснано" на 100% принадлежит государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство работает над механизмами повышения эффективности "Роснано". При этом ни один из них не предусматривает, что компания не будет выполнять свои долговые обязательства, обеспеченные госгарантиями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Минфином.

Как отмечается в документе, правительство рассматривает, в том числе, механизмы по выходу "Роснано", которая на 100% принадлежит государству, из исторического проектного портфеля. На данный момент, по информации Минфина, компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

"В настоящий момент АО "Роснано" продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства", - сообщает ведомство.

Отмечается, что правительство уже приняло решение изменить состав совета директоров "Роснано". Предполагается, что это должно позитивно повлиять на операционную деятельность компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне "Роснано" провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались возможные сценарии реструктуризации. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель АО требуют корректировок.