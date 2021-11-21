"Роснано" обсуждает с кредиторами реструктуризацию, чтобы избежать "негативных сценариев"

Роснано продолжит открытый диалог с заинтересованными лицами Фото: Анатолий ЖДАНОВ

АО "Роснано" провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались возможные сценарии реструктуризации. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок, - говорится в сообщении на сайте "Роснано". - В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

В госкорпорации уточнили, что намерены продолжить открытый и конструктивный диалог со всеми заинтересованными лицами.

Как писал сайт kp.ru, 3 декабря 2020 года правительство России утвердило на должность председателя правления "Роснано" сроком на пять лет заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова, который заменит на этом посту Чубайса.

Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора "Роснано" с 2008 года. После преобразования госкорпорации в акционерное общество он занял должность председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил управляющую компанию "Роснано", которая была создана в 2013 году.