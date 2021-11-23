США поставили Украине два патрульных катера типа Island

Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба украинских ВМС сообщила, что США поставили стране два патрульных катера береговой охраны типа Island.

- Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что судна будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение. Об этом во ссылкой на анонимные осведомленные источники сообщает телеканал CNN. По данным собеседников канала, обсуждение военной помощи Киеву в администрации президента США Джо Байдена началось из-за «тревожных» сообщений о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Незалежной. Источники CNN утверждают, что «в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin и минометы», обсуждаются также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), «таких как ракеты Stinger».