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В мире23 ноября 2021 10:11

США поставили Украине два патрульных катера типа Island

Судна будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили украинские ВМС
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера

Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба украинских ВМС сообщила, что США поставили стране два патрульных катера береговой охраны типа Island.

- Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что судна будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение. Об этом во ссылкой на анонимные осведомленные источники сообщает телеканал CNN. По данным собеседников канала, обсуждение военной помощи Киеву в администрации президента США Джо Байдена началось из-за «тревожных» сообщений о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Незалежной. Источники CNN утверждают, что «в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin и минометы», обсуждаются также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), «таких как ракеты Stinger».