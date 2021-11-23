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Политика22 ноября 2021 21:56

CNN: США могут отправить на Украину военных советников

По данным канала, Белый дом также рассматривает возможность дополнительных поставок вооружений для Киева
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США рассматривают возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование

США рассматривают возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон рассматривает возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение. Об этом во ссылкой на анонимные осведомленные источники сообщает телеканал CNN.

По данным собеседников канала, обсуждение военной помощи Киеву в администрации президента США Джо Байдена началось из-за «тревожных» сообщений о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Незалежной.

Источники CNN утверждают, что «в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin и минометы», обсуждаются также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), «таких как ракеты Stinger».

Между тем, телеканал отмечает, что в Белом доме звучат опасения по поводу такой помощи Украине: дескать, Россия может расценить отправку таких вооружений как эскалацию, а американские военные советники могут быть отправлены в регион, «но непонятно, попадут ли они на Украину».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте США не смогли подтвердить сообщения СМИ о подготовке «вторжения России» на Украину.

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