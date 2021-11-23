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Общество23 ноября 2021 12:30

Исследование: Россияне чаще всего берут микрозаймы, чтобы дотянуть до зарплаты

За последние три года каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался в микрофинансовые организации
Мария ПАВЛОВА
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Чаще всего россияне берут микрозаймы, чтобы дожить до зарплаты.

Чаще всего россияне берут микрозаймы, чтобы дожить до зарплаты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Россияне рассказали, на какие нужды они чаще всего берут микрозаймы. Результаты исследования платежного сервиса Qiwi публикует РИА Новости.

Аналитики опросили 1055 россиян. Оказалось, что каждый пятый хотя бы раз за последние три года обращался в микрофинансовые организации. Чаще всего люди брали микрозаймы, чтобы дотянуть до зарплаты. Почти половина опрошенных не исключают, что в ближайшие полгода им придется воспользоваться этой услугой.

Кроме микрозаймов до зарплаты, которые практикуют 69 процентов опрошенных, 22 процента респондентов брали микрокредиты на развитие бизнеса, на непредвиденные расходы, повседневные траты, закрытие или погашение процентов по другим займам или кредитам, ремонт недвижимости и на торжественные события. Как правило, сумма, которую россияне берут в долг у микрофинансовых организаций, не превышает 10 тысяч рублей.

Ранее на kp.ru рассказывалось об условиях, при которых пенсии в РФ могут увеличиться втрое.