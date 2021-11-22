Экономист назвал условия, при которых пенсии в России можно увеличить втрое

Желаемая пенсия втрое выше реально существующей. Фото: Shutterstock

«Достойная пенсия на сегодняшний день — это, по-вашему, сколько?» - такой вопрос задали аналитики Superjob более 32 тысячам жителей страны. Результаты опросы следующие: средний показатель — 43 тысячи рублей. При этом среди жителей крупных городов результаты ожидаемо выше: москвичи хотели бы получать в старости выплаты в 48 тысяч рублей, питерцы — 47 тысяч рублей.

Желаемая пенсия втрое выше реально существующей. По данным Росстата, в 2021 году средняя пенсия в стране составляет 15,7 тысячи рублей. Наверное поэтому только каждый четвертый из опрошенных рассчитывает, что обеспечение от государства станет основным источником дохода в старости (подробнее см. КОНКРЕТНО).

При каких условиях в России могли бы платить массово пенсии в 43 тысячи рублей и выше? Такой вопрос kp.ru задал профессору Финансового университета Александру Сафонову. Он назвал три основных условия.

1. Зарплаты должны резко вырасти

- Пенсия — это производная от заработной платы. Чтобы пенсия была выше 40 тысяч рублей, средняя заработная плата должна быть в районе 100 тысяч, - объясняет Сафонов

2. Большее число трудящихся.

- На двух работающих у нас должен быть один пенсионер, поскольку именно от отчислений с нынешних зарплат наполняется бюджет Пенсионного фонда. Сейчас же на одного пенсионера примерно 1,8 работающих, — говорит эксперт.

3. Увеличить пенсионные отчисления от зарплаты.

- Сейчас от начисленной зарплаты в Пенсионный фонд уплачивается 22%. Чтобы резко поднять пенсии, нужно будет увеличить этот норматив до 30%. При высоких средних зарплатах это будет не так критично для работников. К сожалению, пока средняя зарплата в стране составляет чуть больше 52 тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы увеличить пенсионные выплаты, — говорит Сафонов.

КОНКРЕТНО

Каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возраста?

Государственная пенсия — 24%

Работа/подработка — 28%

Дети — 1%

Личные сбережения — 14%

Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды — 4%

Другое — 7%

Затрудняюсь ответить — 22%

(По данным Superjob).