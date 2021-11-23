Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна пройдут в Сочи 26 ноября 2021 Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президенты России, Азербайджана и Армении проведут трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в пятницу, 26 ноября. Встреча лидеров государства состоится в Сочи.

«По инициативе главы российского государства 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года», – сообщается на сайте Кремля.

Главы государства рассмотрят реализацию договоренностей, заключенных в ноябре 2020 и январе 2021 и наметят дальнейшую работу по укреплению стабильности в Карабахе, говорится в сообщении. Также стороны обсудят восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Путин проведет с Алиев и Пашиняном еще и отдельные беседы, отметили в Кремле.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в проведении трехсторонней встречи с участием России, Армении и Азербайджана. Для ее проведения сначала нужно добиться согласия всех сторон, отметил дипломат.

Напомним, 9 ноября 2020 года лидера России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.