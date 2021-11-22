Молдавия получила уведомление «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Молдовгаз» получила уведомление от корпорации «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа при неуплате. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, уточнив, что власти страны на данный момент не ознакомились с данным документом.

«На данный момент мне не удалось ознакомиться с текстом этого уведомления. Его отправили в «Молдовагаз». Завтра мы ознакомимся с документом, после которого примем меры», - заявил вице-премьер сайту Deschide.MD.

В свою очередь, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая возникла из-за разницы в тарифе, отметив, что речь идет об оплате потребления за октябрь и о половине оплаты за ноябрь текущего года.

«У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», - заявил глава компании порталу Newsmaker.md.

Напомним, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа в ближайшие 48 часов из-за неуплаты в срок.