ЕС предлагает составить черный список турфирм, причастных к транспортировке мигрантов

ЕС готовится ввести меры против туристических и транспортных компаний, которые перевозят мигрантов. Фото: REUTERS

Евросоюз готовит новый правовой инструмент для воздействия на туристические и транспортные компании, которые помогают в транспортировке нелегальных мигрантов. Это делается для предотвращения использования Белоруссией и другими приграничными странами незаконной миграции в качестве угрозы ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

Сознательно или неосознанно, некоторые туристические и транспортные операторы способствовали миграционному кризису на белорусско-польской границе, отмечается в документах ЕС.

Евросоюз предлагает приостанавливать действие лицензий, ограничивать деятельность и замораживать транзит через территорию ЕС для наземных, воздушных, водных и морских транспортных компаний, которые занимаются контрабандой или торговлей людьми или содействуют этому.

В каждом случае меры, применяемые к операторам, будут соразмерны содеянному, говорится в предложении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ЕС создал механизм санкций против лиц, которые занимаются перевозкой мигрантов.