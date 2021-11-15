ЕС создал механизм санкций против лиц, занимающихся перевозкой мигрантов

ЕС создал механизм санкций против граждан, занимающихся перевозкой мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюза утвердил создание нового режима санкций, который предполагает введение ограничений против физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию стран Европейского союза или содействующих в этом Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет внес изменения в свой режим санкций с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией, чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, осуществляемую белорусским режимом в политических целях», - говорится в соответствующем заявление.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Согласно представленным данным, ограничительные меры коснуться министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макейя, а также авиакомпании «Белавиа».