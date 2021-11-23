Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 15:34

Мурашко заявил, что более 31 тысячи детей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Всего за время пандемии коронавирусом переболели более 1,5 миллиона детей
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей

Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сегодня под наблюдением врачей находятся более 31 тысячи детей с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал во вторник, 23 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

Как отметил Мурашко, заболеваемость детей COVID-19 - это зона повышенного внимания для ответственных органов.

"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей. Сегодня под наблюдением находятся более 31 тыс. малышей с коронавирусной инфекцией", - заявил Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в результате вакцинации от коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет наблюдается побочный эффект в виде небольшого повышения температуры. В остальном дети переносят вакцинацию хорошо.