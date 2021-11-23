Мурашко заявил, что более 31 тысячи детей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сегодня под наблюдением врачей находятся более 31 тысячи детей с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал во вторник, 23 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

Как отметил Мурашко, заболеваемость детей COVID-19 - это зона повышенного внимания для ответственных органов.

"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей. Сегодня под наблюдением находятся более 31 тыс. малышей с коронавирусной инфекцией", - заявил Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в результате вакцинации от коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет наблюдается побочный эффект в виде небольшого повышения температуры. В остальном дети переносят вакцинацию хорошо.