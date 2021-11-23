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Здоровье23 ноября 2021 5:52

Разработчик "Спутника М" назвал единственный побочный эффект после вакцинации детей от коронавируса

Гинцбург назвал единственным последствием вакцинации от коронавируса для детей небольшое повышение температуры
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Гинцбург

Александр Гинцбург

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в результате вакцинации от коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет наблюдается побочный эффект в виде небольшого повышения температуры.

Специалист в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что максимальный подъем температуры составил 37,4 градуса.

Он добавил, что больше никаких побочных эффектов зафиксировано не было. В целом, дети переносят вакцинацию своим препаратом гораздо лучше, чем взрослые изначальной версией «Спутника V», рассказал Гинцбург.

Напомним, Центр имени Гамалеи готов подать документы в Министерство здравоохранения РФ готов на исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург. Ученый отметил, что некоторое время пакет документов, который подтверждает «эффективность и безопасность определенного варианта вакцины «Спутник V» для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет» находится в министерстве, и теперь центр ждет соответственного одобрения, что позволит подать готовый пакет документов об исследование данного препарата, разведенного в определенное количество раз для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет».