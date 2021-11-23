Зампред правительства Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень подготовки спортсменов, планирующих участие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал в ходе заседания организационного комитета по подготовке к XXIV Олимпийским и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению президента Владимира Путина был разработан комплекс мер по повышению эффективности подготовки российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 275 млн рублей. Еще более 400 млн было выделено для тренировочных и тестовых мероприятий на спортивных объектах в Китае, на выступление в международных соревнованиях и проведение ПЦР-тестирования.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, на данный момент подготовка к Олимпийским играм выходит на финальный этап. Уже был утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную, в который вошли 600 человек по 13 видам спорта.

"Всего Россия претендует на 218 из 261 возможной квоты. В том числе и по 7 новым дисциплинам. Окончательное распределение квот состоится в конце января следующего года по итогам выступлений атлетов на официальных соревнованиях сезона", - сообщил зампред правительства.

В расширенный список российской сборной по Паралимпийским играм вошло 126 спортсменов по 6 видам спорта. Было завоевано 49 квот. В окончательный состав сборной могут войти до 75 человек.

Вице-премьер отметил работу ФМБА по вакцинации спортсменов, уровень которой среди взрослых атлетов составляет более 85%. Он поручил до конца 2021 года завершить работу по этому вопросу, а также организовать медицинское сопровождение атлетов на самом высоком уровне.

Министр спорта Олег Матыцин, также присутствующий на заседании, сообщил, что

подготовка российских спортсменов к Олимпийским зимним играм осуществляется в соответствии с ведомственным проектом "Пекин 2022" и целевыми комплексными программами. Предусмотренные проектом показатели по годам реализации выполнены в полном объеме, подчеркнул министр.

"За четырёхлетний олимпийский цикл сборные команды по зимним олимпийским видам спорта были полностью обеспечены оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой специального и общего назначения за счет средств федерального бюджета на сумму порядка 1,2 млрд рублей. Мероприятия Единого календарного плана по зимним олимпийским видам спорта ежегодно в среднем обеспечиваются на сумму порядка 1,5 млрд рублей", - рассказал Олег Матыцин.

По словам министра, на данный момент сформирован план заключительного этапа подготовки сборных команд. По 10 видам спорта заключительные тренировочные мероприятия перед Олимпийскими играми пройдут на территории России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

О готовности к Олимпийским играм доложили также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что Великобритания будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.