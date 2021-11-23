Пашинян заявил, что высоко ценит участие России в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Армения высоко ценит усилия России по началу процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам политика, Ереван и Баку могут подписать документ о формировании комиссии по определению границы государств. Пашинян заявил, что у Азербайджана есть амбиции относительно территорий Армении и что Ереван не намерен обсуждать вопросы создания каких-либо коридоров.

«Что означает Зангезурский коридор или Восточный Зангезур? Кто придумывает эти термины? Мы заявляли и продолжаем заявлять: мы не будем обсуждать вопросы в коридорной логике», – сказал он.

Как сообщил Пашинян, в настоящее время налажена оперативная связь между министрами обороны двух стран, чтобы предотвратить столкновения на границе. По мнению политика, контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить чаще во избежание кризисов.

Как писал сайт kp.ru, президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении проведут трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в пятницу, 26 ноября. Встреча лидеров государства состоится в Сочи, на ней обсудят реализацию соглашений по Нагорному Карабаху.