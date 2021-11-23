Эксперты оценили идею по изменению процедуры медосвидетельствования для водителей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов. Теперь наркологи будут назначать специальные исследования для тех, у кого замечают на руках следы уколов, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук. Все эти признаки указывают на признаки наркомании.

Эксперты оценили, сделает ли подобная мера российские дороги безопаснее.

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru отметил, что мера не будет действенной. Так как на обследование к наркологу человек может прийти «чистым», а через месяц «подсесть на иглу», что врач предугадать не в состоянии.

А вот главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поддерживает нововведение. Он уверен, что даже маленькие шаги по борьбе с пьяными и наркоманами за рулем - это положительный сдвиг.

Главное выработать меры на уход «от низовой коррупции» и наладить всю схему работы.

- Когда четко не определены рамки, когда этим могут заниматься не только государственные клиники, но и частные, появляется серое поле, которым слишком много злоупотребляют... Мало ли, человек лечился от чего-то, у меня из-за ковида несколько раз кровь брали, на руке есть отметина от уколов... Резюмирую: если это будет все работать в идеале, то да, это хорошая история,— заключил Кадаков в беседе с RT.

Ранее в Минздраве рассказали "Российской газете", как изменится процедура медицинского освидетельствования водителей. Основные перемены коснутся процедуры по выявлению зависимых лиц.

А вот медицинские противопоказания для управления автомобилем изменят не стунт. По прежнему нельзя получить права при наличии психических заболеваний, эпилепсии и других болезней.