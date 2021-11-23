Врач сборной России по велоспорту раскритиковал решением МОК о дальнейшем участии трансгендеров на соревнованиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известным спортивный врач, подполковником медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский возмутился решением Международного Олимпийского комитета (МОК) о возможности участия в соревнованиях людей, сменивших свой пол. Об этом он рассказал изданию "КП-Спорт".

По его мнению, таким меморандумом МОК, вероятно, пытается справиться со сложившейся ситуации и исключить любую дискриминацию. Все дело в том, что в Европе наблюдаются серьезные проблемы с трансгендерами, это связано с ростом числа таких граждан.

- Учитывая их борьбу за права человека, можно получить и судебный иск. МОК каким-то образом, наверное, пытается из этой ситуации как-то выкрутиться, - рассказал эксперт. - Я не сексолог, а спортивный врач, но, как я понимаю, есть генетически обусловленные трансгендеры, то есть люди, у кого есть какие-то изменения в хромосомах, которые определяют либо мужскую, либо женскую принадлежность. Но их мало. Мне кажется, остальная большая часть – это люди, у которых есть своеобразное психическое расстройство личности.

Накануне МОК выпустил свод рекомендуемых советов для Международных спортивных федераций по вопросу трансгендеров. В документ вошли 10 принципов, которые, по мнению комитета, должны учитывать Федерации.

В частности, речь идет о том, что к соревнованиям нужно допускать любых спортсменов, независимо от пола, статуса или гендерной идентичности.