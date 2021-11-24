Байден назвал высокие цены на бензин мировой проблемой Фото: REUTERS

Рост цен на бензин стал проблемой не только в США, но и проблемой для всего мира. Об этом во время выступления с речью по экономической ситуации в стране заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

- Высокие цены на бензин - это проблема. Не только здесь, в США, но и по всему миру. Стоимость бензина достигла недавно рекордных показателей в Европе и Азии, - сказал глава государства.

Байден также добавил, что в Америке средняя стоимость бензина составляет порядка 3,4 доллара за галлон (примерно 3,7 литра).

Накануне Байден заявлял, что Соединенные Штаты выпустят на рынок 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов в целях снижения цен на топливо для жителей страны. Соответствующее поручение он дал Министерству энергетики США. Втечение ближайших месяцев США высвободят 32 миллиона баррелей, которые затем вернутся в стратегический нефтяной резерв. Затем будут задействованы еще 18 миллионов баррелей.