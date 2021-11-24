Экономист напомнила одиноким пенсионерам о господдержке в виде соцобслуживания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила россиянам о системе господдержки для одиноких пенсионеров.

По ее словам, такая поддержка делится на две части: материальную и соцобслуживание.

- Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста, - рассказала эксперт агентству "Прайм" .

Григорьева объяснила, что в данном случае речь идет о возможности компенсации за стационарный телефон, получении адресной социальной помощи, выплат к праздникам, субсидиях на оплату услуг ЖКХ. Однако стоит помнить, что в каждом российском регионе сумма денежных выплат индивидуальная.

Напомним, с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные министерством труда и социальной защиты. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.