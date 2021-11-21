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Всё о наших пенсиях21 ноября 2021 3:54

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий

В частности, пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением

1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением

Фото: Shutterstock

1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные министерством труда и социальной защиты.

В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности. Кроме того, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), могут раньше обычных сроков, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил пожилым людям, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года.

К слову, «КП» рассказывала, кому положены льготы для предпенсионеров и как воспользоваться всеми бонусами.

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