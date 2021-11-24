Роскомнадзор сообщил о 51 случае цензуры материалов российских СМИ

С 2020 года Роскомнадзор (РКН) выявил 51 случай цензуры материалов российских средств массовой информации (СМИ) и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок.

В ведомстве напомнили, Конституция гарантирует свободу СМИ и запрещает цензуру. Для защиты прав граждан в декабре прошлом году был принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

- Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Сейчас зафиксирован 51 случай: YouTube - 24; Facebook - 13; Instagram - 8; Twitter - 4; Google - 1; TikTok - 1, - рассказали РИА Новости в РКН.