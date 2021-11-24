37 антипрививочникам может грозить уголовная ответственность за агитацию против вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

В России с 1 ноября 2021 года Росздравнадзор объявил о сборе данных о тех, кто агитирует граждан против вакцинации от коронавирусной инфекции. Информацию о таких гражданах теперь передают в Следственный комитет (СК).

Аппарат ведомства ранее поручил представительствам в регионах искать подобные сведения о противниках вакцинации в социальных сетях и СМИ. Так, с начала месяца в СК и прокуратуру по всей России передали 37 материалов.

Больше всего антиваксеров оказалось в Карелии, насобирали 18 материалов. Далее идут Ростовская область, где нашлось восемь материалов, и Волгоградская - пять материалов. Об этом сообщают "Известия".

Наибольшее внимание при этом надзорные ведомства уделяют медработникам. За агитацию против вакцинации их могут наказать по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Противникам прививок грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до трех.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 90-95%. Для достижения этого уровня нужно привить около 22 миллиона граждан и ревакцинировать порядка 9 миллионов россиян.