Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 50% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%, рассказали журналистам в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 66 400 393 человека, а полную вакцинацию прошли 58 713 240 россиян. В Оперштабе отметили, что неделю назад уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

Тем временем уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве превысил 67%.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 миллиона человек.