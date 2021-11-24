Полпред президента РФ на Урале ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в окружении

Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Причиной для соответствующего решения послужили случаи заражения коронавирусной инфекции в окружении полпреда.

"Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно", - заверили в аппарате полномочного представителя президента России на Урале.

Отметим, что в среду, 24 ноября, Владимир Якушев должен был провести пресс-конференцию, но в связи вышеуказанными обстоятельствами ее пришлось отменить.

Напомним, Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском Федеральном округе 9 ноября 2020 года. До этого на протяжении почти трех лет он работал министром строительства и ЖКХ в Правительстве РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 ноября премьер-министр Бельгии Александр Де Кро ушел на самоизоляцию после встречи с премьером Франции Жаном Кастексом. Дело в том, что французский премьер получил положительный результат теста на коронавирус.