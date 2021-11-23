AFP: Премьер Бельгии ушел на самоизоляцию после встречи с французским коллегой, заболевшим коронавирусом

Премьер Франции Жан Кастекс (слева) и его бельгийский коллега Александр Де Кроо на встрече в Брюсселе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 ноября премьер Франции Жан Кастекс посетил Брюссель, где у него прошли переговоры с бельгийским премьером Александра Де Кроо. А уже вечером в понедельник глава правительства Бельгии уже ушел на самоизоляцию после этой встречи.

Дело в том, что ранее французский премьер получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает агентство France Presse (AFP) со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

Александр Де Кроо общался с Жаном Кастексом практически весь день, и теперь он намерен во вторник утром сдать ПЦР-тест на COVID-19, а пока не получит результаты, премьер Бельгии будет «оставаться на карантине».

В сообщении говорится, что во вторник собираются сдать тесты на ковид еще четыре бельгийских министра, которые принимали участие в переговорах Де Кроо с высокопоставленным гостем из Парижа. Как уточняет AFP, речь идет о министре иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, главе Минобороны страны Людовине Дедондер, министре внутренних дел Аннелис Верлинден и руководителе Минюста министре юстиции Винсенте Ван Квикенборне.