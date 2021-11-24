Хуснулин объявил о планах по созданию оператора строительства соцжилья

Марат Хуснуллин Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России планирует создать оператора строительства социального жилья. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека.

По словам Хуснуллина, в некоторых регионах эту идею уже успешно реализовали. В качестве примера зампредседателя Кабмина привел Москву, Подмосковье, Татарстан, Нижегородскую и Сахалинскую области.

"Конечно, государству, регионам, муниципалитетам этим нужно заниматься, это один из ключевых моментов решения проблемы очередников", - подчеркнул Хуснуллин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 43 российских городах возводить новое жилье. В список попали города с населением около 100 тысяч человек. Основные причины лежат в экономической плоскости. Возможности покупателей и желания застройщиков не соответствуют. Также имеется проблема с проектным финансированием и отсутствием свободной земли.