Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика24 ноября 2021 7:54

Хуснулин объявил о планах по созданию оператора строительства соцжилья

Вице-премьер привел в пример регионы, где это уже реализовано
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России планирует создать оператора строительства социального жилья. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека.

По словам Хуснуллина, в некоторых регионах эту идею уже успешно реализовали. В качестве примера зампредседателя Кабмина привел Москву, Подмосковье, Татарстан, Нижегородскую и Сахалинскую области.

"Конечно, государству, регионам, муниципалитетам этим нужно заниматься, это один из ключевых моментов решения проблемы очередников", - подчеркнул Хуснуллин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 43 российских городах возводить новое жилье. В список попали города с населением около 100 тысяч человек. Основные причины лежат в экономической плоскости. Возможности покупателей и желания застройщиков не соответствуют. Также имеется проблема с проектным финансированием и отсутствием свободной земли.