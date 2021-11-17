В 43 городах России перестали возводить новое жилье Фото: Евгения ГУСЕВА

В 43 российских городах возводить новое жилье. В список попали города с населением около 100 тысяч человек. Основные причины лежат в экономической плоскости. Возможности покупателей и желания застройщиков не соответствуют. Также имеется проблема с проектным финансированием и отсутствием свободной земли.

Таким образом, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812. Такие данные озвучили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

В списке городов с населением до 100 тысяч человек - Видное (Московская область), Георгиевск (Ставропольский край), Белово (Кемеровская область), Геленджик (Краснодарский край), Жуковский (Московская область).

С населением более 100 тыс. человек, в которых уже с октября 2019 года ничего не строится - Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск и Чайковский.

Пока в небольших городах стройки отсутствуют, в крупных идут полным ходом. По оценкам правительства, ожидает ввод жилья на уровне 86 млн кв. м – это рекордные показатели.

- За последний год доступность жилья серьезно снизилась. По сравнению с 2019 годом цены на новостройки выросли на 31%. К тому же дорожают ипотечные кредиты из-за быстрого роста ключевой ставки, - комментирует «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В 2022 году объемы строительства в России будут увеличены. Есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн «квадратов» к 2030 году.

Льготную ипотеку на новостройки начнут выдавать также желающим приобрести или построить жилье за городом. Ранее кредиты на загородное жилье выдавалось по ставке от 9%, теперь займ можно получить под 7% годовых. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости создания объекта. Максимальная сумма ограничена условиями программы - 3 миллиона рублей, сообщает ФАН.

За год спрос на покупку загородной недвижимости в России вырос на 6%. Интерес граждан к приобретению дач и домов остаётся высоким на фоне по-прежнему действующих карантинных ограничений и роста цен на квартиры. Аналитики полагают, что в перспективе спрос на покупку загородной недвижимости продолжит усиливаться на фоне роста числа вакансий с удаленкой, пишет RT.