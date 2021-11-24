Владимир Путин поздравил Александра Маслякова с юбилеем

Александр Масляков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 24 ноября, президент России Владимир Путин поздравил президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем. Телеведущему исполнилось 80 лет.

Российский лидер назвал Маслякова опытным профессионалом, наделённым огромным запасом творческой и созидательной энергии. Путин отмети, что все качества помогают телеведущему на протяжении многих лет «стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту», как КВН, который объединяет «талантливых, увлечённых молодых людей по всему миру».

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии», - говорится в поздравлении главы государства, который пожалел имениннику реализации намеченных планов, а также здоровья и всего наилучшего.

Напомним, накануне телеведущий рассказал, что в последнее время начал задумываться о завершении своей карьеры, но окончательного так и не принял решения.