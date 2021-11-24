Александр Масляков начал задумываться о завершении карьеры

Александр Масляков Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведущий программы КВН Александр Масляков рассказал, что в последнее время начал задумываться о завершении своей карьеры, однако окончательного так и не принял решения. Об этом он

«У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», - рассказал знаменитый телеведущий в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

Как признался Масляков, главное, что мешает ему оставить пост ведущего КВН - ощущение, что он будет чувствовать себя неспокойно, наблюдая за ходом телеигры со стороны. «Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны», - заявил он, отметив, что «в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются».

Напомним, в среду, 24 ноября, Александр Масляков отмечает юбилей. Ему исполняется 80 лет.

Напомним, ранее Масляков опроверг слух о закрытии программы КВН, которая также в этом году отмечает юбилей - ровно 60 лет назад первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения.