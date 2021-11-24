МИД Китая поддержал заявление Лаврова о непродуктивной политике Запада в мировой экономике Фото: REUTERS

Китайские власти считают оправданными высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о непродуктивной политики западных стран в области мировой экономики, поскольку слова главы российского внешнеполитического ведомства «наталкивают на глубокие размышления» о деструктивных действиях отдельных стран Запада. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Возникает вопрос: кто под предлогом равноправия и недискриминации создает беспорядок на рынках? … Международному сообществу очевидно, кто именно этим занимается», - заявил китайский дипломат.

Представитель МИД КНР отметил, что отдельные западные страны вместе со своими союзниками «злоупотребляют государственной властью, занимаясь политизацией торгово-экономической сферы».

Как писал сайт kp.ru, Китай также осудил односторонние санкции США против «Северного потока – 2».