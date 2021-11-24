Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика24 ноября 2021 9:27

МИД Китая поддержал заявление Лаврова о непродуктивной политике Запада в мировой экономике

В ведомстве отметили, что отдельные западные страны вместе со своими союзниками «злоупотребляют государственной властью»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
МИД Китая поддержал заявление Лаврова о непродуктивной политике Запада в мировой экономике

МИД Китая поддержал заявление Лаврова о непродуктивной политике Запада в мировой экономике

Фото: REUTERS

Китайские власти считают оправданными высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о непродуктивной политики западных стран в области мировой экономики, поскольку слова главы российского внешнеполитического ведомства «наталкивают на глубокие размышления» о деструктивных действиях отдельных стран Запада. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Возникает вопрос: кто под предлогом равноправия и недискриминации создает беспорядок на рынках? … Международному сообществу очевидно, кто именно этим занимается», - заявил китайский дипломат.

Представитель МИД КНР отметил, что отдельные западные страны вместе со своими союзниками «злоупотребляют государственной властью, занимаясь политизацией торгово-экономической сферы».

Как писал сайт kp.ru, Китай также осудил односторонние санкции США против «Северного потока – 2».