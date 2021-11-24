Во Франции резко выросло число заражений коронавирусом среди детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей в возрасте от шести до десяти лет выросло на 148% за неделю.

Как передает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé publique, на сегодняшний день показатель заболеваемости коронавирусом среди детей в возрасте от шести до десяти лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей. После каникул в начале ноября текущего года эта цифра составляла 80.

При этом средний показатель заболеваемости COVID-19 по стране составляет 191 случаев на 100 тысяч жителей. Также уточняется, что уровень данный показатель среди учащихся средних школ также превышает средний: 208 случаев среди детей в возрасте 11-14 лет.

Напомним, 21 ноября, правительство Франции сообщило о "стремительном" начале пятой волны коронавируса. Как сообщалось, за неделю число новых случаев заражения COVID-19 выросло почти на 80%.